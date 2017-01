Un métro "sans rat"... pour les New-Yorkais

«Que c'est beau», que «c'est propre», et il n'y a «même pas de rats!»: les New-Yorkais découvraient, dimanche dernier, avec bonheur leurs nouvelles stations de métro, grâce à la plus grande extension du réseau depuis 50 ans. Le maire de New York et le gouverneur de l'Etat, Bill de Blasio et Andrew Cuomo avaient inauguré samedi soir trois nouvelles stations qui jalonnent la 2e avenue dans le chic quartier de l'Upper East Side, mais le public, lui, a attendu jusqu'à dimanche. A l'heure dite, des centaines de curieux de tous âges se sont rués dans les nouveaux escalators et les ascenseurs si atypiques du vieux métro new-yorkais, armés de leurs smartphones, pour découvrir le premier tronçon d'une ligne évoquée depuis les années 1920 et à laquelle beaucoup ne croyaient plus. «On parlait de l'ouverture des nouvelles stations comme de la venue du Messie - sans savoir laquelle des deux allait arriver en premier!», déclare, hilare, Ken Klein, un avocat fiscaliste à la retraite, venu comme beaucoup en famille découvrir les lieux.