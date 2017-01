Confidences de l'amenokal du Hoggar

«Tamanrasset est calme et sereine, Dieu merci, il nous manque juste que les gens viennent pour se rassurer et surtout que les touristes reviennent, car ils font vivre beaucoup de familles», a déclaré Ahmed Eddabir, l'amenokal des Touareg du Hoggar. Eddabir insiste sur le fait que la situation au niveau sécuritaire est très bonne. «Nos services de sécurité abattent un travail formidable et comme vous pouvez le constater, on peut dormir dehors et se promener partout dans la wilaya sans crainte aucune», confie-t-il dans une discussion avec le journal on-line Maghreb émergent.