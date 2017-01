La crainte des bijoutiers

La loi de finances 2017 ne fait pas seulement peur aux simples citoyens en ce sens qu'elle contient certaines augmentations des prix des produits alimentaires et électroménagers. Les artisans bijoutiers sont aussi touchés par cette peur. Adoptée, il y a une semaine et publiée au Journal officiel il y a quatre jours, la LF présentée par le gouvernement réglemente encore plus les importations, pour pallier la baisse des revenus de l'Etat. Parmi les produits régulés, il y a l'argent. Ce métal n'est plus importé officiellement depuis plus d'un an. Conséquence collatérale: c'est la crise pour les artisans bijoutiers. Sans matière première, ils ne peuvent plus travailler.