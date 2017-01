Le FMI estime la dette mondiale à 152.000 milliards de dollars!

La dette mondiale atteint désormais 152.000 milliards de dollars, un montant jamais atteint, a alerté le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport publié hier. Cette somme représente plus du double de la valeur de l'économie mondiale (225% exactement). Les deux tiers de cette dette proviennent du secteur privé, mais la dette publique des différents pays s'est aussi beaucoup développée depuis la crise financière. Ce phénomène a été favorisé par les taux d'intérêts très bas, voire négatifs, imposés par plusieurs grandes banques centrales. Beaucoup de gouvernements se sont en effet endettés à travers des programmes de relance pour tenter de faire repartir les économies nationales atones. La plus grande partie de la dette est concentrée dans les pays riches, mais la Chine a beaucoup plus emprunté qu'auparavant sur les dernières années. En outre, même si les pays plus pauvres sont relativement moins endettés, beaucoup ont eu tendance à augmenter fortement leur recours au crédit.