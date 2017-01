Le procès de l'assassinat de Ali Tounsi fixé au 26 février

Après plusieurs reports, le tribunal criminel près la cour d'Alger a décidé d'examiner l'affaire de l'assassinat de l'ancien Dgsn, Ali Tounsi. Un procès qui résoudra probablement une grande énigme sur cet assassinat. On croit savoir que le procès sera dirigé par un magistrat de renom, en la personne de Omar Belkherchi. C'est ce même magistrat qui a eu la lourde tâche de juger de nombreuses affaires et pas des moindres comme l'affaire de Sonatrach 1 et celle de l'autoroute Est-Ouest. Ali Tounsi a été assassiné dans son bureau le 25 février 2010. Au moment des faits, le défunt se trouvait dans son bureau avec le colonel Chouaïb Oultache, directeur de l'unité aérienne de la police.