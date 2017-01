Une station thermale sans eau à Guelma!

La station thermale des moudjahidine dans la wilaya de Guelma, qui devait être un espace de repos équipé de toutes les commodités pour une meilleure prise en charge des anciens combattants pour l'indépendance du pays, se trouve dans une situation calamiteuse. Gérée par l'Etat, la station thermale ne dispose pas d'eau chaude ni froide. Les toilettes sont nauséabondes, l'odeur agresse et les responsables parlent encore et encore d'un développement du tourisme thermal et de respect et considérations aux moudjahidine! Une image désolante et frappante en même temps...