Dattes: une première à ouargla

Le complexe de conditionnement et d'exportation de dattes de Ouargla entrera en service au mois de février prochain. Ce complexe privé, dont les travaux de réalisation ont atteint 95% d'avancement, contribuera au renforcement des capacités économiques nationales. D'une capacité de production de 4000 tonnes/ an, cette structure industrielle permettra aux agriculteurs d'y écouler leurs récoltes de dattes et d'assurer des revenus en devises à la faveur de l'exportation de produits «bio» sans traitement chimique. D'un coût de 200 millions DA et occupant une superficie de 4800m2, dont 3000 m2 bâtis, au niveau de la zone d'activités de la commune de Ouargla, celle-ci générera à son entrée en service 200 emplois pour la main-d'oeuvre ordinaire.