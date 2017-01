Des drapeaux aux balcons des Algériens

Une rumeur insistante circule sur les réseaux sociaux. A la différence de celle qui a annoncé une «révolution» en Algérie, celle-ci est autrement plus positive et vient justement en réaction à la tentative de déstabilisation de ces derniers jours. Les Algériens sont donc invités, aujourd'hui, à accrocher à leurs balcons le drapeau national, histoire de répliquer à ceux qui ont voulu provoquer le chaos dans le pays. L'acte est, en effet, simple, mais sa signification est profonde. Cela traduira le patriotisme des Algériens, mais également leur niveau de conscience quant au risque qui guette le pays et leur volonté à rester unis quoi qu'il arrive.