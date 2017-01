Le prix de l'eau n'augmentera pas

Le prix de l'eau ne changera pas pour le moment! C'est le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali qui l'a assuré à partir de Médéa.

«L'augmentation de la tarification de l'eau n'est pas envisageable pour l'heure actuelle», a-t-il assuré. Il a toutefois évoqué le fait qu'une «réflexion a été engagée pour étudier de plus près la question pour voir la faisabilité de la chose». Néanmoins, pour le moment et du moins jusqu'à l'année prochaine, aucune nouvelle tarification n'est à l'ordre du jour.