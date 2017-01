Où voir le match Algérie-Mauritanie?

En prévision de la CAN 2017 au Gabon, les Verts prépareront ce tournoi avec deux joutes amicales contre la sélection mauritanienne. Pour la première confrontation, elle se déroulera aujourd'hui à 17h au stade Mustapha-Tchaker de Blida. La diffusion de la rencontre a été confirmée sur les deux chaînes Algérie 3 et Canal Algérie. Les deux chaînes sont diffusées par satellite et accessibles sur la plupart des réseaux Adsl et câblés français.