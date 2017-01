TAL, Entmv et Logitrans se mettent d'accord

La problématique de l'activité d'export en Algérie tient à la quasi-absence d'une plate-forme logistique digne de ce nom. Deux compagnies de transports, Tassili Airlines et l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, y ont pensé et sont en passe de proposer une alternative à ce déficit. Ainsi, une étude de faisabilité sur le transport des marchandises en mode multimodal entre TAL, Entmv et l'entreprise publique de logistique de transport (Logitrans, filiale de la Société nationale de transport routier de marchandises -Sntr-) sera présentée la semaine prochaine, à l'occasion de la signature d'un protocole d'accord entre Tassili Airlines et l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, ouvrant la possibilité aux voyageurs qui veulent acheter un billet d'avion de TAL de le faire auprès des agences de l'Entmv et de TAL. Grâce à cet accord, les deux compagnies optimiseront leur réseau commercial, en attendant de s'associer au service des exportations algériennes.