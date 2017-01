Tensions entre beIN Sports et l'Entv

Alors que le match Algérie-Mauritanie, la seule et dernière rencontre amicale de l'Algérie en vue de préparer la CAN 2017, sera diffusé en clair sur les chaînes publiques A3 et Canal Algérie, ce samedi à 17h00, l'Entv n'a pas encore finalisé l'opération d'acquisition des droits de diffusion de la CAN 2017 du Gabon qui aura lieu du 14 janvier au 5 février. La chaîne qatarie a demandé une somme faramineuse pour cette édition: un peu moins de 16 millions de dollars (177 milliards de centimes) pour l'ensemble de la compétition alors que dans le passé la chaîne qatarie offrait seulement 10 matchs pour 10 millions de dollars. Une offre commerciale inacceptable pour la télévision algérienne en ces temps d'austérité. Les pourparlers sont toujours en cours. Les représentants de beIN Sports sont attendus aujourd'hui à Alger.