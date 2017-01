Du nouveau pour le partenariat public-privé

Nouvelle avancée dans les réformes économiques. De sources crédibles, on a appris que de nouvelles dispositions seront prochainement émises par le gouvernement en vue de faciliter des montages juridiques pour rendre opérationnel le partenariat public-privé. La législation actuelle régissant le fonctionnement des entreprises publiques n'autorisant ce type d'association qu'à condition que le partenaire privé adhère à la réglementation très restrictive qui régit le secteur public. Il s'agit notamment de la soumission au Code des marchés publics, s'ouvrir aux contrôles de la Cour des comptes, de l'IGF, des commissaires aux comptes et du ministère de tutelle. Toutes les barrières seront levées dans le cadre d'un décret qui est actuellement en préparation. On croit savoir en effet que ledit décret autorisera les EPE et leurs filiales à entrer dans le capital social des sociétés privées, de même que ces dernières pourront détenir une part des actions des entreprises publiques.