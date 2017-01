Le baril de pétrole à 226 dollars en...2040

Les cours du Brent devraient connaître une progression «fulgurante» dans les années à venir et pourraient atteindre les 226 dollars le baril en 2040, selon les dernières prévisions de l'agence gouvernementale américaine d'information sur l'énergie (EIA), publiées à Washington. L'EIA (Energy information administration) fournit trois scénarios pour l'évolution des cours de Brent d'ici à 2040 qui comprennent une fourchette de prix entre 43 et 226 dollars. Le premier scénario qui table sur des prix élevés illustre une hausse importante de la demande pétrolière mondiale couplée à une baisse des investissements de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) dans l'amont pétrolier et un renchérissement des coûts de développement et d'exploitation des gisements dans les pays hors Opep, précise l'Agence dans son rapport 2017 sur l'évolution du secteur énergétique américain. Selon les mêmes projections, l'offre Opep sera un élément déterminant dans l'évolution des prix, l'organisation maintiendra ainsi son rôle historique de producteur d'appoint.