Le trésor de Ben Ali toujours bloqué en Suisse

L'ambassadrice de Suisse à Tunis, Rita Adam, a voulu rassurer le ministre de la Justice, Ghazi Jeribi. En 2014, le Tribunal fédéral, la plus haute juridiction helvétique, a affirmé que l'origine frauduleuse du magot tunisien n'était pas établie. Ainsi, les quelque 43 millions d'euros bloqués depuis 2011 et qui devaient être rendus au nouveau régime resteront donc en Suisse. La proche famille de l'ancien président, entre autres, son beau-frère Belhassen Trabelsi, a obtenu gain de cause. Le Tribunal fédéral estime qu'il n'a pas été en mesure, faute d'être entendu, de faire la preuve de la légalité de la provenance des capitaux. En conséquence, et c'est une décision sans appel, le déblocage de l'argent initialement envisagé, est suspendu. Les fonds restent cependant aussi bloqués pour Belhassen Trabelsi, notamment suspecté de blanchiment d'argent et contre qui deux procédures sont actuellement toujours en cours. Peu avant la chute de Zine El Abidine Ben Ali, le Conseil fédéral avait ordonné le blocage des avoirs des Ben Ali.