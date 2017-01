"Iqraa" a de bonnes raisons de fêter 2017

Le fait est éloquent, même s'il a tendance à être mésestimé par beaucoup. À l'occasion de la Journée arabe d'alphabétisation, célébrée le 8 janvier, l'association «Iqraa» à fait savoir que le taux d'analphabétisme est passé de 31% en 1998 à 12% en 2016. Cette baisse qui constitue réellement «un bond qualitatif» comme l'indique l'association, est due à la stratégie nationale d'alphabétisation mise en oeuvre depuis plusieurs années. L'association a précisé que 1781.000 personnes, dont 1643.906 femmes, avaient bénéficié de ses programmes d'alphabétisation, ajoutant avoir créé 15 centres de proximité d'alphabétisation, de formation et d'intégration des femmes et des filles en milieu rural, en collaboration avec les autorités locales et des entreprises privées. «Iqraa» encourage l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans ses programmes et accorde un intérêt particulier à la formation des encadreurs.