L'Usma visite les établissements hospitaliers de Annaba

A Annaba, l'Usma, joueurs et dirigeants, a rendu visite, mercredi dernier, aux enfants hospitalisés à la clinique pédiatrique Sainte-Thérèse. L'équipe était conduite par deux élus de l'APW et de l'APC de Berrah. Louable initiative que celle qui consiste à apporter un peu de réconfort à des petits dont certains ne voient leur famille que d'un week-end à l'autre. En leur apportant de la chaleur et de la bonne humeur, les footballeurs de l'Usma contribuent, peut-être sans le savoir, à la thérapeutique qui leur est dispensée au sein de cette institution vénérable. Surtout que les dirigeants du club ont programmé d'autres visites qui concerneront prochainement d''autres structures comme l'hôpital Ibn Rochd, le centre pour personnes âgées de la cité Saf Saf, le centre pour SDF de Sidi Belaïd, etc...