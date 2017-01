Schwarzenegger succède à Trump dans "The Apprentice"

«Vous êtes terminé!» plutôt que «Vous êtes viré!». L'acteur et ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, a succédé à Donald Trump dans l'émission de télé-réalité «The Celebrity Apprentice», avec quelques formules tirées de ses plus gros succès au box-office. L'acteur d'origine autrichienne, 69 ans, devenu célèbre avec les films d'action «Terminator» (1984) ou «Conan le Barbare» (1980) et qui fut gouverneur de Californie de 2003 à 2010, est désormais le «patron» de l'émission qui a fait de Donald Trump une célébrité nationale aux Etats-Unis. A en juger par les réactions des commentateurs et sur les réseaux sociaux, Schwarzenegger s'en est plutôt bien sorti pour le premier numéro de la huitième saison, diffusé lundi soir. Seul Trump a ironisé sur la «piètre performance». Dans un arrangement controversé, le producteur MGM Television, a indiqué en décembre que Trump qui prendra ses fonctions à la Maison-Blanche le 20 janvier reste co-producteur exécutif de l'émission.