Trump limoge tous les ambassadeurs

Citant des sources diplomatiques, le quotidien New York Times a révélé jeudi que l'équipe de transition de M.Trump a requis que tous les ambassadeurs américains quittent leurs fonctions «sans exception», le jour de l'investiture, le 20 janvier. C'est ainsi que Bruce Heyman, en poste à Ottawa depuis avril 2014, a obéi à cette injonction. Ancien responsable de la banque d'affaires Goldman Sachs, il a été un important donateur pour les campagnes d'Obama en 2008 et en 2012. En nommant M. Heyman au Canada, plus important partenaire commercial des Etats-Unis, le président Obama avait placé un homme de confiance pour mettre son veto à la construction d'un oléoduc soutenu par Donald Trump. Les précédentes administrations, républicaines ou démocrates, avaient pour habitude de laisser une «période de grâce» de quelques mois aux ambassadeurs en poste..La décision de Trump risque de laisser de nombreux postes diplomatiques importants vacants, si de nouveaux ambassadeurs -qui doivent êêtre confirmés par le Sénat- n'entraient pas en fonction à temps.