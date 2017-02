Une centrale solaire opérationnelle à Adrar

Une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 5 mégawatts a été inaugurée à Adrar (140 km au sud d'Adrar), par le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa. La centrale a été intégrée au réseau électrique national, dans le cadre du Programme national des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Le ministre a saisi l'opportunité pour annoncer le lancement prochain d'appels d'offres pour les opérateurs souhaitant contribuer aux programmes d'énergies renouvelables, compte tenu de leur importance dans la diversification des sources d'énergie et de la préservation de l'environnement, en plus de générer des emplois. Cette centrale photovoltaïque, réalisée sur 10 hectares, dans le cadre du Programme national de développement des énergies renouvelables, devra permettre de diversifier les ressources énergétiques, de développer les moyens de production d'énergie renouvelable et de préserver l'environnement à travers une réduction des gaz à effet de serre.