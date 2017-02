L'attentat au Québec a été filmé

La tuerie du centre islamiqu eau Québec a été filmée par les six caméras de sécurité - quatre extérieures et deux intérieures - dont est équipée la mosquée, selon le témoignage inédit d'un survivant de l'attentat.

La police dispose raisemblablement d'un enregistrement complet du sanglant attentat. Rachid Aouame, 42 ans et père de trois enfants, a assuré que la surveillance par caméras, installée depuis des années, était en marche dimanche. «Le système était fonctionnel d'après la personne qui en est responsable», a-t-il fait savoir. «Ces caméras gardent normalement en mémoire les 24 dernières heures. La personne m'a dit que la police a pris le contrôle des enregistrements.»