La "mer intérieure" tend à devenir une réalité

Le secteur de la pêche et des ressources halieutiques dans le sud du pays présente des perspectives intéressantes, à voir l'engouement que suscite la filière auprès des opérateurs économiques. Cela se traduit par un chiffre qui donne la production de poisson à l'horizon 2020 à plus de 1 000 tonnes par an. Cela pour la seule région sud-ouest du pays. Ceci représente pas moins de 5% des objectifs nationaux de production de ce type de poissons. Pour la réalisation de cet objectif, un programme de plusieurs projets pour le développement de l'aquaculture est en cours de réalisation, à savoir une ferme aquacole d'eau douce à Béchar d'un coût de 140 millions DA et d'une capacité de production de 500 tonnes/ an, deux autres fermes intégrées à l'agriculture également à Béchar d'un coût global de deux millions DA et une production chacune de 8 tonnes/ an.