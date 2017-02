Le Maroc ouvre une ligne aérienne Rabat-Tel-Aviv

Ça baigne entre le Royaume du Maroc et l'Etat hébreu. Les relations entre les deux pays sont au beau fixe au moment où les Palestiniens sont froidement assassinés par les forces d'occupation israéliennes et que la colonisation bat son plein. Une situation qui est loin des préoccupations du monarque alaouite qui vient de donner son O.K. pour l'ouverture d'une ligne aérienne qui doit relier Rabat à Tel-Aviv. Après plus de 10 années d'interruption les dessertes aériennes entre les deux pays, vont être rétablies rapporte le quotidien Al-Quds Al Arabi. Une information confirmée côté marocain. Les vols se feront via la Sicile en raison de l'absence momentanée d'un accord aérien entre le Maroc et Israël. Les citoyens israéliens pourront rallier Marrakech ou Casablanca à partir de la capitale de l'Etat hébreu à partir du mois de mai 2017. Le prix du billet a été fixé à 600 dollars indique une agence de voyages basée à Tel-Aviv.