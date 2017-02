Rachid Nekkaz vole au secours de François Fillon

Toujours prompt à sortir son chèque pour se faire voir par les médias et l'opinion publique, Rachid Nekkaz a encore eu une idée de «génie», histoire de mettre son grain de sel dans l'establishment politique français. Ainsi, il propose ni plus ni moins que de voler au secours de François Fillon en remboursant ce que ce dernier doit à l'Assemblée nationale française, en raison de la rémunération de son épouse pour un emploi fictif. Et comme Nekkaz a beaucoup de jugeote, il en profite pour se faire voir par l'opinion algérienne. Et pour cause, il conditionne l'effacement de la dette de Fillon par la renégociation du contrat de gaz «Touatgaz» entre la Sonatrach et Engie. Nekkaz sait que sa proposition est farfelue, mais il s'en fiche, ce qui l'intéresse, c'est que c'est dit et vu par des milliers d'internautes.