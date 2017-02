120 femmes élues formées à Oran

La formation en «leadership et management électoral» organisée depuis le 1er février à Oran au profit de 120 femmes élues prendra fin aujourd'hui. Les femmes qui ont subi cette formation sont des élues des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW) d'Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès et de Béchar. A noter que la formation entre dans le cadre du Programme «Taf'il» entre l'Algérie et ONU-Femmes. Troisième après celle d'Alger (100 participantes) et de Tizi Ouzou (60 participantes), cette session de formation d'Oran s'intègre dans un programme global de formation planifié dans sept wilayas-hôtes (Alger, Tizi Ouzou, Sétif, Oran, Ouargla, Chlef, Constantine). Elle vise essentiellement le «renforcement des compétences des femmes élues en matière de leadership et de management électoral, et à leur proposer certains outils modernes et connaissances utiles à la gestion de leur campagne électorale». Ce programme a pour objectif, d'ici fin mars prochain, le renforcement des compétences de près de 700 élues locales de tout le territoire national.