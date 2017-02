Les avocats de Tlemcen interdits d'utiliser les réseaux sociaux

Voilà une décision qui est en train de faire polémique! Selon une note publiée par le barreau de Tlemcen, les avocats n'auront plus le droit d'utiliser les réseaux sociaux et ce en application des articles 177, 178 et 179 du règlement intérieur qui définit les erreurs graves. La même source a affirmé qu'il est strictement interdit qu'un avocat utilise sa vraie identité ou un pseudonyme dans les réseaux sociaux à l'instar de Facebook et Twitter. Les avocats de tout le pays commencent à réagir à cette surprenante décision qu'ils qualifient d'atteinte à leur liberté personnelle. Ils ne comptent pas en rester là puisque les robes noires ont décidé de se réunir dans les prochains jours pour voir les suites qu'ils vont donner à cette affaire.