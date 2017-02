Madiba en musique à Alger

Madiba, une comédie musicale autour de la vie de Nelson Mandela sera en représentation à Alger et ce, le 11 février prochain.

C'est à l'initiative de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), en partenariat avec l'Onda et l'opéra d'Alger, que la comédie musicale Madiba, véritable succès populaire et critique en France, débarque en Algérie pour une représentation exceptionnelle le 11 février 2017 à 19h au niveau de l'opéra d'Alger Boualem-Bessaih (Ouled Fayet). Pour assister à la représentation, notez que les tickets sont à 1 000 DA par personne et seront vendus au niveau de l'opéra d'ici quelques jours.