Une musulmane à la Chambre des représentants américains

Ilhan Omar, 33 ans, fera ainsi partie des élus du Minnesota, un Etat du Midwest, qui concentre la plus grande communauté somalienne (environ 50 000 membres) aux Etats-Unis. Déjà en août, lors de sa désignation comme candidate, après avoir battu aux primaires Phyllis Kahn, qui occupait le poste depuis 1973, le Star Tribune, quotidien local, avait considéré qu'Ilhan Omar était en train «d'écrire une page d'histoire». Aujourd'hui son élection au sein du pouvoir législatif américain, facilitée par le désistement «pour raisons familiales» de son concurrent républicain, lui aussi Somalien, est peut-être la bonne nouvelle de cette longue période électorale qui s'achève sur le constat d'une Amérique plus divisée que jamais. La jeune femme, mère de trois enfants, très active dans le monde associatif (elle dirige les initiatives stratégiques au sein de l'ONG Women Organizing Women) a présenté un programme à forte connotation sociale: soutien aux familles défavorisées, plus large accès à l'éducation, protection de l'environnement, etc.