23 millions de tonnes de déchets en 2016

L'Agence algérienne des déchets (AND) a enregistré près de 23 millions de tonnes de déchets au niveau national en 2016 dont 11,5 millions de tonnes de déchets ménagers, rapporte l'agence. Les services de l'AND avaient procédé au cours de l'année 2016 à la collecte de 22,94 millions de tonnes de déchets, tous types confondus, au niveau national dont 11,5 millions de tonnes de déchets ménagers, 11 millions de tonnes de déchets inertes, 0,4 million de tonnes de déchets spéciaux et 2% de produits dangereux. Par individu, le volume quotidien des déchets est estimé à 0,7 kg-0,9 kg dans les zones urbaines et à 0,5-0,6 kg en dehors des zones urbaines, ajoutant que chaque individu générait 310 kg de déchets annuellement dont 95kg en matières recyclables et 196 kg en matières organiques.