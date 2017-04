CHU de Tizi Ouzou: secret d'une réussite

Ils étaient nombreux les citoyens qui ont saisi la rédaction de notre journal pour témoigner de la qualité des soins et surtout de l'accueil réservé aux patients au niveau des différents services du Centre hospitalo-universitaire de Tizi Ouzou. Ce n'est certes pas courant en Algérie vu le manque, parfois de structures, parfois de moyens et souvent de médecins spécialistes, mais le CHU de Tizi Ouzou fait alors exception. Pourtant, il est souvent submergé par les malades affluents d'au moins trois wilayas, à savoir Bouira, Béjaïa et Tizi Ouzou. Le secret de cette situation tient à l'organisation sur laquelle veillent parfaitement les dirigeants de ce CHU et c'est tout à leur honneur. Comme quoi tout n'est pas noir dans le tableau de la santé algérienne.