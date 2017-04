Fabrication de la fausse monnaie: 600 affaires en 2016

Plus de 600 affaires liées à la fabrication de la fausse monnaie nationale et étrangère ont été traitées durant l'année 2016 par les experts de police du département documents/écritures du laboratoire central de la police scientifique et technique relevant de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn), a indiqué ce lundi un communiqué de la cellule de communication relevant de la Dgsn. 604 affaires liées à la fabrication de la fausse monnaie nationale et étrangère ont été traitées durant l'année 2016 et se sont soldées par l'arrestation de 273 individus dont trois de nationalités étrangères, tous déférés devant les juridictions compétentes, ajoute le communiqué. Les services de police ont saisi 26 927 faux billets à travers le territoire national, en monnaie nationale de différentes coupures (de 100 DA à 2 000 DA), d'une valeur pécuniaire de 27 494 900 DA, outre la saisie de 387 faux billets en devise.