Qui décidera du "Halal"?

Un organisme public chargé de la certification des produits «halal» a été mis en place.

C'est ce qu'a indiqué le directeur général de l'organisme algérien d'accréditation Algerac, Noureddine Boudissa. Il a annoncé également qu'un Comité national pour le suivi du processus de certification et de l'apposition de la marque «halal» sur des produits sera installé aussi au ministère du Commerce. L'objectif de cet organisme est de maîtriser et de «renforcer le contrôle des denrées alimentaires halal» et de satisfaire l'attente légitime du consommateur musulman quant à l'origine des denrées alimentaires mises en vente et leurs ingrédients», a-t-il expliqué. Par ailleurs, il a indiqué que la reconnaissance de l'organisme algérien d'accréditation (Algerac) par des instances internationales, africaines et arabes interviendra bientôt.