Revoilà Medelci

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, a animé une conférence sur l'indépendance de la justice et du Conseil constitutionnel en Algérie et ce, à l'occasion des travaux du 5ème atelier interculturel sur la démocratie qui se tient à Nicosie (Chypre), a indiqué un communiqué du Conseil. Dans sa conférence, Medelci a mis en exergue «les garanties de l'indépendance de la justice et du Conseil constitutionnel à la faveur de la Constitution amendée de 2016 qui a clairement consacré l'indépendance du Conseil et élargi sa composante à travers une représentation équilibrée des trois pouvoirs, outre la révision des conditions d'éligibilité et la consécration de l'immunité judiciaire en matière pénale pour ses membres», soulignant par la même occasion l'importance d'élargir la saisine à la minorité parlementaire et au justiciable à travers l'exception d'inconstitutionnalité.