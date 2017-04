Dix jours pour découvrir enfin ce qu'est un trou noir

L'univers regorge de secrets et de phénomènes incroyables, immenses, gargantuesques. Mais le plus impressionnant et insondable d'entre eux est certainement le trou noir. Quand une étoile meurt et s'effondre sur elle-même, elle se transforme parfois en cet objet invisible, qui avale toute matière, y compris la lumière. Mais le phénomène physique pourrait bien être percé à jour, ce mercredi 5 avril. Des dizaines de centres de recherche vont en effet mettre en commun leur technologie pour créer un «télescope virtuel» gigantesque. Jusqu'au 14 avril, ils vont tenter d'observer directement l'inobservable. Comment? En pointant neuf des plus puissants télescopes, vers le même point, au même moment: le coeur de notre galaxie, qui abrite Sagittarius A, un trou noir supermassif. Ce projet, appelé Event Horizon Telescope, va simuler la précision d'un télescope qui ferait la taille du diamètre de la Terre, tourné vers l'espace.