Le Cours de la révolution fait peau neuve

Comme souvent, il faut attendre des manifestations d'envergure pour que des initiatives d'embellissement ou de rénovation soient prises. A la faveur de la 1ère édition du Salon international du tourisme de Annaba, la ville qui peine à voir, tant le délabrement de ses artères principales s'est banalisé depuis plusieurs années, va

peut-être retrouver son cachet et accéder ainsi à la modernité. A commencer par le Cours de la révolution, cette immense esplanade chère aux Annabis et aux visiteurs de la Coquette, car ce centre névralgique de la cité va bénéficier d'une extension sur les deux côtés. Le flanc Sud s'étendra jusqu'à la nouvelle gare maritime, tout en respectant une partie de la Place des gargoulettes, tandis que le flanc Nord gagnera les abords du lycée Pierre et Marie Curie, via l'emplacement de l'ancienne cathédrale de Annaba. Ainsi, disparaîtront les abords à la limite des bas-fonds qui jouxtent l'ancienne bâtisse du tribunal de Annaba. Et, cerise sur le gâteau, un Palais des expositions serait même à l'ordre du jour...