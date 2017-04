Télécommunications:Alcomsat-1 lancé avant la fin de l'année

Le satellite algérien de télécommunications Alcomsat-1 sera lancé avant la fin de l'année en cours, a annoncé hier, à Oran le directeur de l'Agence spatiale algérienne (Asal). Lors d'une conférence de presse donnée en marge de l'ouverture de l'Atelier national Alsat-utilisateurs, Azzedine Oussedik a indiqué que la conception de ce satellite a été réalisée en attendant son lancement. «Ce satellite sera lancé à partir de la Chine avant la fin de l'année en cours, en collaboration avec nos partenaires chinois», a-t-il souligné. Pour le choix du pays, Oussedik a expliqué que la Chine est beaucoup plus expérimentée en matière de lancement des satellites de télécommunications dont le poids dépasse cinq tonnes et que l'Inde n'en a lancé que deux. «Nous avons choisi la sécurité», a-t-il déclaré. Alcomsat-1 permettra d'avoir Internet partout et en permanence en Algérie, de couvrir la totalité du territoire national et d'atteindre les régions les plus enclavées. Il s'agira en outre d'un système de secours en cas de rupture de la connexion via la fibre optique qui évitera à l'Algérie des black-out comme celui enregistré en 2015 suite à la rupture du câble sous-marin de fibre optique, a-t-il soutenu, avant de déclarer que «dans le cas où la connexion via la fibre optique sera perturbée dans une région donnée, on aura la possibilité de basculer sur le satellite».