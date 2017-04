Une Algérienne parmi des lauréates au Trophée de la réussite

Dix femmes, dont une Algérienne, ont reçu mardi soir à Paris le Trophée de la réussite au féminin, symbole de la réussite personnelle et professionnelle en faveur des femmes du dialogue des cultures et de la promotion de la paix dans le monde. La cérémonie, organisée par Lila Boukortt, présidente de l'association France Euro Méditerranée (FEM), s'est déroulée au siège du ministère français des Affaires étrangères, en présence du ministre et des membres du corps diplomatique, dont le chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France, Saïd Moussi. Lila Boukortt, l'organisatrice de cette soirée, a voulu l'agrémenter par deux manifestations culturelles purement algériennes avec au menu un défilé de mode de la styliste algérienne, Yasmina Chellali, qui a présenté ses dernières créations mixant la modernité et le traditionnel algérien, et un concert de musique andalouse animé par Behdja Rahal.