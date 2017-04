Une nouvelle coordination des syndicats de la santé est née

Quatre organisations syndicales activant dans le secteur de la santé publique ont annoncé mardi la création de la «Coordination des syndicats de la santé (CSS)», selon le communiqué signé par ces syndicats. Cette nouvelle coordination est composée du Syndicat algérien des paramédicaux (SAP), du Syndicat national algérien des psychologues (Snapsy), du Syndicat national des médecins généralistes de santé publique (Snmgsp), et du Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique (Snpssp). Ces organisations soulignent avoir opté pour cette coordination afin d'«améliorer les conditions socioprofessionnelles des adhérents, consacrer la concertation et la négociation avec les syndicats de la coordination sur tous les dossiers relatifs aux professionnels de la santé et au système de santé».