100 millions de passagers ont pris le métro d'Alger

Le métro d'Alger a transporté plus de 100 millions de passagers depuis sa mise en service, le 1er novembre 2011. Pour nombre d'observateurs, cette affluence est déjà un succès. Et cet état de fait ne s'arrêtera pas là car la tendance de la fréquentation de ce moyen de transport connaîtra une accélération, d'ici à la fin de l'année en cours, grâce aux deux nouvelles extensions qui seront mises en service. La première extension reliera Haï El Badr à Aïn Naâdja sur 3,6 km et la seconde Tafourah à la place des Martyrs, selon le même responsable. Cela pour le seul métro. Lorsqu'on additionne aux millions de voyageurs du métro, ceux des tramways, on atteint les 200 millions de voyageurs transportés par les nouveaux moyens modernes des transports citadins.