L'Algérie au Salon international des professionnels des patrimoines en France

Le Sippa, Salon international des professionnels des patrimoines à Arles est un événement unique, organisé par le Pôle culture & patrimoines. Il se tiendra du 22 au 24 mai prochain et aura cette année, comme invité d'honneur l'Algérie. L'Algérie disposera d'un pavillon d'exposition de 40 m2 et son patrimoine culturel, naturel et immatériel sera discuté lors d'une conférence inaugurale. En 2003 déjà, une équipe franco-algérienne a restauré neuf oeuvres de mosaïque datant de l'Empire romain. Le Sippa permettra ainsi de mettre en lumière ces relations et initiera de nouveaux échanges entre les acteurs de la culture et du patrimoine des deux pays. Le Sippa a pour vocation de toucher l'ensemble des professionnels de tous les patrimoines, du bâti et mobilier, aux patrimoines naturel, culturel et immatériel. Pour cette nouvelle édition, après la première édition de 2015 autour de la thématique «Pierre & Architecture» et la 2ème autour du fil rouge «Matière & Immatière», le Sippa a choisi d'accueillir un pays invité: l'Algérie.