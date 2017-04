L'islam de France choisit les Scouts musulmans

Destinée à «faire émerger un islam républicain», la nouvelle Fondation de l'islam de France devait cibler en priorité la jeunesse. Quatre mois après sa création, c'est chose faite: les Scouts musulmans de France (SMF) sont les premiers à bénéficier du budget alloué à l'organisme pour financer des projets dans les domaines de l'éducation et de la culture. Jean-Pierre Chevènement, président de la fondation, se félicite de ce «partenariat historique»: «C'est un premier acte de confiance posé envers les jeunes musulmans de France, et je sais combien je peux faire confiance aux scouts qui ont entrepris de faire le bien autour d'eux. Encourager l'engagement civique et les échanges inter-religieux. Le partenariat signé le 4 avril dernier, octroie 50.000 euros de subventions aux scouts, répartis sur trois programmes précis: des ateliers-débats sur la déradicalisation et l'engagement citoyen; un travail autour d'Abraham, «père» des trois religions monothéistes; et un camp d'été inter-religieux.