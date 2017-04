Le centre des industries chimiques implanté à Oran

C'est officiel. Le centre technique des industries chimiques sera réalisé à Oran. C'est ce qu'a annoncé un cadre du ministère de l'Industrie et des Mines à l'occasion d'un workshop à l'université des sciences et de la technologie Mohamed-Boudiaf (Usto-MB). «Le site a été déjà affecté pour accueillir ce futur centre qui comprendra des laboratoires ayant pour mission la recherche, l'innovation et le contrôle de la conformité des produits chimiques», a précisé Malek Laïdouni, chef de division au ministère indiqué. Ce responsable a coprésidé, avec la rectrice de l'Usto-MB, Nassira Benharrats, le 3ème workshop sur les industries chimiques. Les deux premiers s'étaient tenus en janvier et mars derniers à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oranie (Ccio). Un 4ème workshop est également prévu cette année à l'Usto-MB, au cours duquel il sera procédé à la création du cluster avec l'assemblée générale constitutive de l'association dénommée «Cluster des industries chimiques», a fait savoir M.Laïdouni.