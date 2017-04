Pas d'augmentation des retraites avant le 4 mai

L'article 43 de la loi 12-83 prévoit des augmentations de la pension des retraites chaque année. Celle-ci est de l'ordre de 5% et il est prévu qu'elle touche trois millions de retraités. Toutefois, cette année, l'application de cette mesure a enregistré un grand retard, les fédérations des retraités n'ayant jusque-là pas été convoquées par la CNR comme c'est le cas habituellement...

Le président de la Fédération des retraités, M.Boukris, a expliqué ce retard par le contexte électoral qui domine la scène politique et sociale nationale et a fait savoir que l'augmentation annuelle prévue ne pourra se faire qu'après les législatives du 4 mai prochain. Néanmoins, il n'a pas manqué de souligner que la CNR est dans une situation difficile et qu'elle ne trouverait pas sa stabilité avant quatre ans.