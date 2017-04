Une usine de textiles à Oum El Bouaghi

La filière textile se développe à Relizane, mais pas seulement. La wilaya de Oum El Bouaghi aura également sa part dans la relance de cette industrie, à travers la création d'une entreprise mixte algéro-turque qui y élira domicile pour la création d'un joint-venture, selon la formule 51% - 49%, pour la production de filés laine et mélanges (laine, polyester, acrylique), au niveau de l'infrastructure industrielle sise à Meskiana. Cette entreprise, créée sur le principe des 51/49%, verra officiellement le jour aujourd'hui, au ministère de l'Industrie et des Mines. Une cérémonie de signature du protocole d'accord entre l'EPE Taxalg Spa relevant du groupe industriel Getex et la société de droit turc Boyner Sanayi A.Þ, aura lieu le dimanche 09/04/2017 à 14h00 au siège du ministère de l'Industrie et des Mines.