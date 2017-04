Des poissons et une vache victimes de la pollution de l'oued Seybouse

A El Tarf, dans la commune de Chihani, des poissons d'eau douce comme les barbeaux et les carpes ainsi qu' une vache ont été retrouvés morts à cause de la pollution de l'oued Seybouse. Ce phénomène a inquiété au plus haut point les riverains, notamment les éleveurs qui ont préféré mettre à l'abri leur cheptel dans les monts de Trelli et Bouneffa. Les responsables de l'environnement ont procédé à des prélèvements d'eau dans l'oued Seybouse pour effectuer des analyses. Les résultats détermineront le taux d'oxygène de l'eau dont la baisse peut expliquer ces morts suspectes. Mais d'aucuns pointent du doigt les pesticides qu'une usine, située à 25 km de Chihani, dans une wilaya limitrophe, a pu déverser, sachant qu'elle a déjà pollué fortement l'oued Seybouse précédemment. Dans l'attente du résultat de ces analyses, ni l'eau ni les poissons ne doivent être consommés par les habitants de cette zone.