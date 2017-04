L'Algérie participera à la compétition "Clé du ciel" en Russie

Pour la première fois de son histoire, l'Armée algérienne prendra part à la compétition baptisée «Clé du ciel», en Russie. A l'instar de l'Algérie, l'Iran et l'Arménie participeront eux aussi pour la première fois, a indiqué le commandant russe de la Défense aérienne et des missiles, le général Viktor Gumennyy, cité par l'agence TASS. «Nous avons invité l'Algérie, l'Iran et l'Arménie, et de ce fait la compétition sera beaucoup plus difficile», a-t-il déclaré en prévoyant «une compétition plus dynamique et spectaculaire que celle de l'année précédente». Quant à la Chine, la Biélorussie et le Kazakhstan, elles participeront pour la seconde fois cette année. Les armées qui participeront à cette compétition utiliseront les systèmes russes de missiles antiaériens, à savoir les «S-400, S-300PM et S-300PS». Rappelons que c'est la Russie qui a remporté l'édition «Clé du ciel» de l'année dernière, suivie des armées kazakhstanaise, chinoise et biélorusse. Notons enfin que l'Algérie possède plusieurs groupes de S300 PM et S400 qui sont des systèmes de défense antiaériens et antimissiles les plus performants au monde.