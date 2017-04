Les marchands d'El Hattab iront aux Galeries

L'annonce du transfert des commerçants de Souk el Hattab vers les Galeries algériennes, sises au Cours de la révolution, a fait l'effet d'une bombe à Annaba où les rumeurs les plus folles bruissent à ce sujet. 51 marchands sont prévus dans le cadre de cette mesure pour être affectés dans les second et troisième étages des Galeries, jusque-là consacrées au commerce des cosmétiques (rez-de-chaussée) et vestimentaire (étages supérieurs). Conjuguée à la nouvelle relative à l'extension des deux côtés du Cours de la révolution, dans le cadre d'un plan d'aménagement adopté récemment par l'APW de la ville, cette information a de quoi laisser perplexes les Annabis qui ont en mémoire les jours glorieux du Cours de la révolution...