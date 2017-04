Mastercard et Visa vont certifier la Satim avant fin 2017

La certification de la Société d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique (Satim) par les sociétés de paiement MasterCard international et Visa devrait être achevée avant la fin de l'année en cours, ce qui permettra à l'opérateur interbancaire algérien de traiter les opérations internationales, a révélé le président du GIE monétique, Boualem Djebbar. «La certification de la Satim pour devenir un centre de processing international sera valable avant la fin de l'année», a déclaré Boualem Djebbar, en marge d'une réunion du Groupement d'intérêt économique de la monétique (GIE monétique). Le processus de certification de la Satim par MasterCard devrait être achevé d'ici septembre prochain, celle de Visa est aussi prévue. Cela va permettre aux banques algériennes de faire des opérations monétiques à partir de l'Algérie sans avoir recours aux centres de processing étrangers. La Satim est chargée notamment de développer l'utilisation des moyens de paiement électronique, la mise en place et la gestion de la plate-forme technique et organisationnelle assurant une interopérabilité totale entre tous les acteurs du Réseau monétique en Algérie...