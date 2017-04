Un numéro vert pour dénoncer la spéculation

La hausse parfois vertigineuse des prix sur les marchés des fruits et légumes a de quoi donner des vertiges aux responsables du commerce. Le ministre de l'Habitat et du Commerce, Abdelmadjid Tebboune, a d'ailleurs menacé une fois de plus de sévir contre les spéculateurs qui n'en font qu'à leur tête, jouant du stockage abusif au déstockage opportun pour tirer un profit maximal de certains produits comme l'ail ou la pomme de terre. Lors d'une rencontre nationale sur le contrôle économique, le ministre a annoncé que de sévères sanctions financières et judiciaires allaient être prises à l'encontre des spéculateurs, grâce à la mobilisation de 10.000 contrôleurs dépêchés sur le terrain. Mieux, pour impliquer les citoyens dans cette lutte apparemment infructueuse, il a été décidé la mise en service de numéros verts, dès le 15 avril, pour dénoncer les pratiques douteuses des commerçants qui jouent avec les prix en toute impunité.