Le Ceimi s'offre une visibilité à l'international

Le partenariat entre l'Adepta française et le Ceimi, bel exemple d'association des secteurs privés algérien et français. L'Adepta et le Ceimi, Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja, scelleront un partenariat en signant une convention pluriannuelle qui favorisera les relations économiques et commerciales entre les entreprises algériennes et françaises. Fondé en 1998, le Ceimi regroupe actuellement plus de 1000 adhérents et affiche une forte représentation des secteurs agricole et agroalimentaire.